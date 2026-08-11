Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fabio Ingolitsch: Sonuçta iyi olan takım kazandı!
Giriş Tarihi: 12.08.2026 00:20

Fabio Ingolitsch: Sonuçta iyi olan takım kazandı!

Sturm Graz Teknik Direktörü Fabio Ingolitsch, Fenerbahçe'ye mağlup olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda ettikleri maçın ardından konuştu.

AA
Fabio Ingolitsch: Sonuçta iyi olan takım kazandı!
  • ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 2-0'ın rövanşında sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Sturm Graz'da teknik direktör Fabio Ingolitsch, kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Liebenau Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ingolitsch, "Kaybetmek üzücü ama bugün ihtimal azdı. İlk gol oyunu bitirdi. Aslında tüm oyuncularım iyi oynadı. İlk yarıda ya da ikinci yarıda gol atsaydık daha da heyecanlı olabilirdi. Avrupa Ligi'nde oynayacağımız için mutluyum." diye konuştu.

Fenerbahçe'nin Olimpik Lyon karşısında da başarılı olacağını tahmin ettiğini aktaran Ingolitsch, "Çok kaliteli bir takım. Futbolda her şeyi görmüş oyunculardan kurulu. Gelecek eşleşmede de başarılı olacaklarını tahmin ediyorum. İki maçı da Fenerbahçe domine etti bunu gördük. Hakem performansını hiç beğenmedim. Bugün 1 gol hak etmiş gibi görüyordum ama sonuçta iyi olan takım kazandı." değerlendirmesinde bulundu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #STURM GRAZ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Fabio Ingolitsch: Sonuçta iyi olan takım kazandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA