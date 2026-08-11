Fenerbahçe’de İsmail Kartal’dan Fred açıklaması! Ayrılacak mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi için 2 maçın daha olduğunu hatırlatan Kartal, şöyle devam etti:

"Lyon maçıyla ilgili çalışmalarımız da devam edecek. Maç trafiğimiz çok yoğun. Oyuncuları korumalı, dinlendirmeli. Bunlar üzerinde de yoğunlaşıyoruz. Oyun içinde bazı bölümlerde rakibin bizden üstün olduğu yerler vardı. Bizim çok net pozisyonlarımız vardı. 6-7 tane yüzde yüz net pozisyonumuz vardı. Deplasmanlarda ara ara baskı yiyebiliyorsunuz. Karşınızda genç bir takım var. Maçı çok önden kopartabilirdik. Bu tür maçlar böyledir, gol atamazsanız rakibin direnci artar. Düzeltmemiz gereken bölümlerden biri de bu, çalışıyoruz."