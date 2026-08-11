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Giriş Tarihi: 12.08.2026 00:08

Fenerbahçe'de Milan Skriniar'dan Matteo Guendouzi sözleri!

Fenerbahçeli futbolcu Milan Skriniar, Sturm Graz maçından sonra konuştu.

Fenerbahçe’de Milan Skriniar’dan Matteo Guendouzi sözleri!
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'ı eleme başarısı gösteren Fenerbahçe'de Milan Skriniar açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Milan Skriniar, "Hedefimiz turu geçmekti. Bunu da başardık. Tabii ki bugünkü maçın zor olacağını biliyorduk. Çünkü özellikle ikinci maçta kaybedecek hiçbir şeyi olmayan takımlara karşı maçlar zor olur. Biz de bunun böyle olacağını düşünüyorduk" dedi.

Mutlu olduklarını belirten Milan Skriniar, "Eğer daha erken golü bulabilmiş olsaydık belki işler bizim için daha kolay olabilirdi. Turu geçtiğimiz için mutluyuz" sözlerini dile getirdi.

Matteo Guendouzi ile ilgili konuşan Milan Skriniar, "Guendouzi çok zeki ve kaliteli bir oyuncu. Ne zaman bize yaklaşması gerektiğini ne zaman merkezde kalması gerektiğini çok iyi biliyor. Oyun kurulumunda bize her zaman opsiyon sunuyor. Gerçekten harika" ifadelerini kullandı.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #MİLAN SKRİNİAR #STURM GRAZ #MATTEO GUENDOUZİ

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Fenerbahçe'de Milan Skriniar'dan Matteo Guendouzi sözleri!
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