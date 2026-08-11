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Giriş Tarihi: 11.08.2026 15:55

Galatasaray'ın istediği yıldızın çapraz bağları koptu

Rangers'ın Portekizli santrforu Youssef Chermiti, çapraz bağ sakatlığı yaşadı. Oyuncunun adı Galatasaray ile anılıyordu. İşte detaylar...

AA
Galatasaray’ın istediği yıldızın çapraz bağları koptu
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İskoçya Premiership ekiplerinden Rangers'ın Tunus asıllı Portekizli santrforu Youssef Chermiti'nin ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Transferde adı Galatasaray'la da anılan 22 yaşındaki futbolcunun sağlık durumuyla ilgili İskoç kulübünden yapılan açıklamada, "Chermiti'nin pazar günü Hibernian ile oynanan maçın ardından gerçekleştirilen kontrollerinde ön çapraz bağ sakatlığı geçirdiği tespit edildi." denildi.

Açıklamada, "Youssef Chermiti, uzun süre sahalardan uzak kalacak. Bu süreçte Rangers'taki herkes onun yanında." ifadeleri kullanıldı.

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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#RANGERS #GALATASARAY #İSKOÇ

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Galatasaray'ın istediği yıldızın çapraz bağları koptu
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