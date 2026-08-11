Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gençlerbirliği, Fenerbahçe maçının biletlerini satışa çıkardı
Giriş Tarihi: 11.08.2026 15:52

Gençlerbirliği, Fenerbahçe maçının biletlerini satışa çıkardı

Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında oynanacak Gençlerbirliği, Fenerbahçe maçının biletlerini satışa sundu.

İHA
Gençlerbirliği, Fenerbahçe maçının biletlerini satışa çıkardı
  • ABONE OL
Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında 15 Ağustos Cumartesi günü, saat 21.30'da Eryaman Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği, maç biletlerinin satışa çıktığını açıkladı.
Başkent temsilcisinin paylaşımında, Gençlerbirliği biletlerinin Fenerbahçe passolig taraftar kartı hariç diğer tüm passolig taraftar kartları ile alınabileceği belirtildi. Maç biletleri; VIP A ve B blok için 15 bin lira, sağ ve sol kapalı için 10 bin lira, maraton için 7 bin lira, güney kale arkası için 4 bin lira ve misafir tribünü için 5 bin 200 lira olarak satışa sunuldu.
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#GENÇLERBİRLİĞİ #ERYAMAN STADYUMU #FENERBAHÇE #TRENDYOL SÜPER LİG

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Gençlerbirliği, Fenerbahçe maçının biletlerini satışa çıkardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA