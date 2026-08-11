Gençlerbirliği, Fenerbahçe maçının biletlerini satışa çıkardı

Trendyol Süper Lig
'in 1. haftasında 15 Ağustos Cumartesi günü, saat 21.30'da Eryaman Stadyumu
'nda Fenerbahçe
ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği
, maç biletlerinin satışa çıktığını açıkladı.
Başkent temsilcisinin paylaşımında, Gençlerbirliği biletlerinin Fenerbahçe passolig taraftar kartı hariç diğer tüm passolig taraftar kartları ile alınabileceği belirtildi. Maç biletleri; VIP A ve B blok için 15 bin lira, sağ ve sol kapalı için 10 bin lira, maraton için 7 bin lira, güney kale arkası için 4 bin lira ve misafir tribünü için 5 bin 200 lira olarak satışa sunuldu.
Haber Girişi
Ahmet Fettah Akkuş - Editör