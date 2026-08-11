İnfantino’ya tepki: ‘Futbol kimseye ait değildir...’

UEFA (Avrupa Futbol Federasyonları Birliği), AFC (Asya Futbol Konfederasyonu) ve CONCACAF (Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu) ortak bir açıklamayla FIFA
Başkanı Gianni İnfantino'yu eleştirdi. Dünya Kupası
'nı şirketleştirip özel yatırımcılara satma planından aldığı sert tepkiler sonrası vazgeçen İnfantino'nun yönetim şekline vurgu yapılan bildiride, "Futbolda liderlik bir mülk değildir. Gücü elde tutmak veya gücün elde tutulmasını talep etmekle ilgili değildir. Liderlik, kendisine güvenen futbol ailesine karşı üstlenilen bir hizmet görevidir. Aldatma yoluyla güven kırıldığında ve bir kişi kendisine yetki veren kolektif yapının üzerine çıktığında, bu görev terk edilmiş olur" denildi.