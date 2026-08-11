İsmet Taşdemir: A planımız olmazsa, B ve C planlarımıza geçeceğiz!

Sivasspor, 1. Lig'in ikinci haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını tesislerde sürdürdü. Ligin ikinci haftasında oynanacak Kayserispor müsabakasının hazırlıklarına yenileme antrenmanıyla başladıklarını ve bugün itibarıyla esas çalışmalara start verdiklerini belirten Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, geride kalan ilk haftayı değerlendirdi.

Takımın sergilediği futboldan memnun olduğunu dile getiren Taşdemir, "Oyun olarak belli bölümlerin haricinde tatmin olduğumuz, iyi bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum. Üstüne katarak devam etmemiz gereken bir oyunumuz var. İnşallah bunu başaracağız. Diğer takımları da gördük; bu sene diğer sezonlara göre ligin kalitesi daha farklı ve daha iyi. Her takım çok ciddi takviyeler yaptı. Ama hep söylediğim bir şey var: Futbol sahada oynanıyor. O gün sahada iyiyseniz kazanırsınız. Biz de her maça iyi olmak için çalışıyoruz. İlerleyen maçlarda oyunumuzu skorla da süsleyerek yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Futbolcuların sağlık durumları ve eksikler hakkında da bilgi veren İsmet Taşdemir, şunları söyledi:

"Murat izinliydi, bugün itibarıyla antrenmanlara çıkmaya başladı. Valon'un ufak bir sıkıntısı var, bir zorlanma söz konusu. Maça yetişeceğini düşünüyorum ama durum tam belli değil. Emre de bizimle çalışmalara başladı. Şu an sadece Valon Ethemi takımla çıkmayacak, onun durumunu da cuma günü netleştireceğiz."

Transfer tahtasının kapalı oluşu ve kulübün ekonomik şartlarına değinerek zor bir süreçten geçtiklerini ifade eden Taşdemir, yönetimle sürekli istişare halinde olduklarını belirtti. Takımdan ayrılması kesinleşen bir oyuncu olmadığını söyleyen Taşdemir, "Şu anda ayrılması düşünülen bir arkadaşımız var ancak henüz kendisinden bir ses seda gelmedi. Bunun haricinde, takımda eksik gördüğümüz ve bize faydası olabilecek noktaları yönetimimizle istişare ettik, kendileriyle paylaştım. Bu saatten sonra kendilerinin atacağı adımlar bizim için önemli. Transfer kolay değil. Biz teknik heyet olarak düşündüğümüz, öngördüğümüz planı sunduk, cevap bekliyoruz. Eğer A planımız olmazsa, B ve C planlarımıza geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yeni transferlerden Amilton'un takıma büyük güç katacağına inandığını vurgulayan Taşdemir, "Amilton son 3-4 senedir özellikle bize hep rakip oldu ve her rakip olduğunda da bizi zor durumlara soktu. Beraber şampiyonluk yarışları yaşadık. Çok iyi ve potansiyeli yüksek bir oyuncu. Bizim takımdaki eksik yerimizi tamamlayabileceğini düşünüyorum, onu çok iyi tanıyorum. Sadece takıma biraz geç katıldı; durumuna bu haftaki çalışmalarda bakacağız. Hafta sonu ilk 11'de mi değerlendiririz yoksa sonradan mı oyuna dahil ederiz, bir haftalık süreci gördükten sonra netleştireceğiz" dedi.

Hafta sonu deplasmanda oynayacakları Kayserispor karşılaşmasının iki komşu il adına büyük bir önem taşıdığını dile getiren İsmet Taşdemir, taraftarlara da mesaj gönderdi:

"Tabii ki bu maç kendi başına bir derbi. İki komşu ilin yıllardır süregelen geleneksel bir derbisi ve çok önemli bir maç. Ancak biz her maça aynı ciddiyetle bakıyoruz. Ayrı bir derbi heyecanının olması bizi de motive ediyor. Bu maçlarda taraftarımızın yüzünü güldürebilmek ve ligde iyi bir konuma gelebilmek için kazanmaya ihtiyacımız var. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. İnşallah hafta sonu taraftarımızı mutlu ederek Sivas'a galibiyetle döneriz."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör