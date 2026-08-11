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Giriş Tarihi: 11.08.2026

Juventus, Kenan Yıldız’ı bırakmıyor

Juventus, Kenan Yıldız’ı bırakmıyor
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İtalyan ekibi Juventus'un formasını giyen milli futbolcu Kenan Yıldız başta Arsenal olmak üzere Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarında. Çizme temsilcisi, genç oyuncu için kararını verdi. Corriere dello Sport'un haberine göre Juventus, milli futbolcuyu gelecek planlamasının önemli parçalarından biri olarak görüyor. Serie A ekibinin, özellikle Arsenal'den gelebilecek 100 milyon Euro'ya kadar olan teklifleri reddetme kararı aldığı öne sürüldü. 21 yaşındaki hücumcu, geçtiğimiz sezon 47 maçta 11 gol ve 9 asist kaydetti. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#KENAN YILDIZ #JUVENTUS #ARSENAL

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Juventus, Kenan Yıldız’ı bırakmıyor
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