Kenan Yıldız için karar 100 milyon euro

İtalyan ekibi Juventus'un formasını giyen milli futbolcu Kenan Yıldız başta Arsenal olmak üzere Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarında.

Çizme temsilcisi, genç oyuncu için kararını verdi. Corriere dello Sport'un haberine göre Juventus, milli futbolcuyu gelecek planlamasının önemli parçalarından biri olarak görüyor.

Serie A ekibinin, özellikle Arsenal'den gelebilecek 100 milyon Euro'ya kadar olan teklifleri reddetme kararı aldığı öne sürüldü. 21 yaşındaki hücumcu, geçtiğimiz sezon 47 maçta 11 gol ve 9 asist kaydetti.

Haber Girişi Metehan Sarıoğlu - Editör