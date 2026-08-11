Konyaspor, Masuaku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor
, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Arthur Masuaku
'yu renklerine bağladı. Daha önce Beşiktaş forması giyen ve son olarak İngiltere'nin Sunderland ekibinde oynayan tecrübeli sol bek, sağlık kontrolünden geçmek üzere dün şehre geldi. Yeşil-beyazlılar, Demokratik Kongo'lu futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. 32 yaşındaki sol bek, Konyaspor'da 26 numaralı formayı giyecek. Havaalanı çıkışında açıklama yapan Masuaku, "Buraya mükemmel bir ruh haliyle geldim. Şimdi çalışma ve neler yapabileceğimizi gösterme zamanı" demişti.