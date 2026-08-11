Luis Enrique: İnanılmaz oyuncularım var!

Rakipleri Aston Villa hakkında ne düşündüğü sorulan İspanyol teknik adam, takımlardan ayrılan ve yeni katılan oyunculardan dolayı hazırlık dönemlerini analiz etmenin zor olduğunu belirterek "Yaptıklarımızdan ve oyunumuzdan memnunuz. Her zaman söylediğim gibi rakip için öngörülemez olmak önemli. Bu sezona da aynı zihniyetle, önemli kupalar kazanma arzusuyla başlıyoruz. Bir Avrupa kupası kazanmak herkes için önemlidir ve yarın her iki takımın nasıl bir maç çıkaracağını göreceğiz." yanıtını verdi.

56 yaşındaki Enrique, İspanyol teknik direktörlerin gerek milli takım gerek kulüp düzeyindeki başarısı hakkında "Bence uzun yıllardır İspanyol futbolu gerek oyuncular, gerek milli takım, gerekse teknik direktörler bazında en üst seviyede. Bu bizi gururlandırmalı. Kazanılan ikinci Dünya Kupası'nın, İspanyol futbolu için daha birçok başarının başlangıcı olmasını umuyorum. Bence on yılı aşkın süredir İspanya, bildiğimiz o pas odaklı, kimliği belli futbolu oynuyor. Bunun gurur duyulacak bir şey olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.