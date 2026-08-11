Lukaku için son 48 saat

Fenerbahçe
artık Lukaku'ya çok yaklaştı. Napoli
ile görüşmeler 3 gündür tam gaz devam ediyor. Sarı-lacivertli takımın Belçikalı futbolcuyla pazarlığı için dış basında şu yorum yapıldı: "Romelu Lukaku
, Türkiye'ye transfer olmaya her geçen gün daha da yaklaşıyor. İlk olarak Türk kulübünden gelen 5 milyon Euro'luk (Kiralama bedeli) teklifin ardından anlaşma sağlamak için sürekli temas halinde olan iki kulüp, önümüzdeki 48 saat içinde ekonomik şartlarda uzlaşmaya varmayı umuyor (Fenerbahçe 12 milyon Euro isteyen Napoli'ye 6 milyon Euro teklif etti). Belçikalı golcü ise 10 milyon Euro'luk teklifi kabul etmişti. Kulüpler arasında geçtiğimiz pazar sabahı da yeni temaslar gerçekleşti. Napoli, Türk kulübüne yönelik bonservis talebini yeniden iletti. Transfer süreci, şu ana kadar hiç olmadığı kadar olumlu bir noktaya geldi ve anlaşmanın tamamlanmasına oldukça yaklaşıldı." Fenerbahçe bu transferi Sturm Graz maçının ardından play-off'a kalınmasıyla birlikte açıklamayı hedefliyor.