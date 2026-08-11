Marquinhos: Açız ve kazanmak istiyoruz!

Teknik direktör Luis Enrique'nin pes etmelerine ve rahatlamalarına asla izin vermediğini hatırlatan Marquinhos, "Önceki yıllarda büyük şeyler kazandık diye rahatlamamıza izin vermiyor. Şampiyonluklar geçmişte kalır, tarih yazar ama asıl mesele kazanmaya devam etmektir. Adını tarihe yazdırmak ve kupalara ismini kazımaya devam etmektir. Son yıllarda çok kazanmış olsak da kupa aramaya devam edeceğiz." dedi.

PSG'ye ilk katıldığı dönem ile son sezonlar arasındaki farkı anlatması istenen Marquinhos, şunları kaydetti:

"Farkın, yöneticilerin ve hocanın bize kazandırdığı felsefe olduğunu düşünüyorum. Hoca geldiği ilk gün tırmanmamız gereken bir Everest olduğunu söylemişti ve bugün hala tırmanmaya devam ediyoruz. Son iki yılda olanlara güvenip arkamıza yaslanamayız. Her maçın kendi hikayesi vardır, her sezon farklıdır. Hikayemizin ve her maçın bize deneyim kazandırdığı doğru. Bize yara izi bırakan ve gelişmemiz için tecrübe olan yenilgiler var. Kazanmaya devam etmemiz için yolu gösteren ve kalitemize güvenmemizi sağlayan galibiyetler var. Bu kulüp ve bu takım son yıllarda çok şey yaşadı. Bu nedenle rakip kim olursa olsun karşısına çıkmaya hazırız."

Marquinhos, kaptan olarak takıma yeni katılan Akliouche, Digne ve Longoni'nin adaptasyonunu kolaylaştırmak için neler yaptığı sorusuna, "Kaptan olarak rolüm, antrenmanın ilk gününden itibaren kendilerini iyi hissetmelerini sağlamak, onlarla konuşmak, PSG'nin felsefesini ve kulübün hırsını göstermek. Teknik ekip, yöneticiler ve herkes bu konuda önemli bir rol oynuyor. Ben ise daha çok soyunma odasında ve sahada ihtiyaç duydukları her konuda onlara yardımcı olmaya çalışıyorum." yanıtını verdi.