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Giriş Tarihi: 11.08.2026

Mora’da son fiyat: 45 milyon Euro

Aslan, 10 numara bölgesine radarında olan iki genç için masada, Portekizli yıldız ise favori

Mora’da son fiyat: 45 milyon Euro
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TFF'nin belirlediği +4 kontenjanına uyan 10 numaraları gündeme alan Galatasaray iki yıldız adayı için bastırıyor: Aleksey Batrakov ve Rodrigo Mora. Batrakov için 25 milyon Euro bonservisin yanında 3 milyon Euro menajer komisyonu ödemeyi de göze alan sarı-kırmızılılar, Rus ekibi Lokomotiv Moskova'dan cevap bekliyor. Rus oyuncuya kıyasla Mora'nın maliyeti oldukça yüksek. Porto bonservis için en son 45 milyon Euro'ya indi. Roma'nın da ilgilendiği 19 yaşındaki Portekizli 10 numara, zorunlu opsiyonla kiralanırsa satın alma maddesi 50 milyon Euro olacak. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
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Mora’da son fiyat: 45 milyon Euro
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