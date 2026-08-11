Muhammed Salah'ın yer aldığı video milyonların gönlüne dokundu! "Trabzon'umuza can getirdi"

Salah'ın Trabzonspor'a transfer olacağını öğrendiğinde heyecanlandığını belirten 6 çocuk annesi Akbaş, "Çok başka bir duygu. Anlatılmaz yani öyle bir duygu benim için." diye konuştu.

Muhammed Salah'ın videoda yer alacağını çekim günü öğrendiğini dile getiren Akbaş, kuymak, sarma, turşu kavurması gibi yöresel lezzetleri hazırladıklarını söyledi.

Hatice Akbaş, Salah'ın kendisine imzalı forma sözü verdiğini ifade etti.

Trabzonspor'dan şampiyonluk beklediğini belirten Akbaş, "Umudumuz şampiyon olmak, inşallah olacağız. Bal, kaymak, ligarba yedirdik vitamini bol olsun, çok şeyler yedirdik. Çok memnun oldu, hep gülüyordu. O da oğlum gibi oldu. İnşallah benim evime de gelir, ziyaret eder hanımıyla, bekliyorum onu." dedi.

Akbaş, videonun yayınlanmasının ardından telefonunun susmadığını ifade ederek, "Hiç telefonlar durmadı. Oğlum gibi sarıldım ona, sevdim. Çoğu akrabam, 'Biz de ağladık, nasıl bir oyundu bu? Muhammed Salah ile nasıl çekebildin?' dedi. Herkes ağladı, çok şaşırdılar. O mutluluğu yaşıyorum." diye konuştu.