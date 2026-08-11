Nunez için geri sayım

Muhammed Salah transferi ile dünyayı sallayan Trabzonspor, yeni bir yıldızı daha renklerine bağlamak için artık saatleri sayıyor.. Mısırlı dünya starı ile Liverpool'da 3.5 sezon birlikte forma giyen Darwin Nunez'i hedefine koyan bordo-mavililer, resmi imzayı bekliyor. Suudi Pro Lig ekibi Al-Hilal'den ayrılması kesin olan Uruguaylı futbolcu için Fırtına ciddi girişimlerde bulundu ve görüşmelerde önemli mesafe kaydedildi. Karadeniz ekibi, 1.85 boyundaki yıldızı kiralamak istiyor. Ayrıca Al-Hilal, tecrübeli forvetin maaşının önemli bir bölümünü de karşılayacak. Trabzonspor'un toplamda üstleneceği maliyetin 8 milyon Euro civarında olması bekleniyor. Yönetim, forvet transferini bu hafta sonuçlandırmak amacında.

ONUACHU İLE TAKIMI SIRTLAR

Onuachu-Nunez ikilisinin, 3 kulvarda 50 maç üzerinden planlama yapılan sezonda gol yükünü sırtlayacağı düşünülüyor. Nunez, geçen sezonun başında Liverpool'dan ayrılarak Suudi Arabistan'a transfer oldu. Al-Hilal, yıldız futbolcunun bonservisi için Liverpool'a 53 milyon Euro ödedi. 2028'e kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncunun şu an market değeri 20 milyon Euro. Nunez, sol kanatta da görev yapabiliyor.

'ONUNLA İYİ ANLAŞIYORUM'

Salah, Liverpool'da oynadığı dönemde Nunez ile sahada çok iyi anlaştığını belirtip, "Onunla birlikte antrenman yapıyorum, bu yüzden de oyun tarzını biliyorum. Nasıl oynamayı sevdiğini biliyorum" ifadesini kullanmıştı.

BORÇ 5,9 MİLYAR TL

Trabzonspor'un 1 Haziran 2025 - 31 Mayıs 2026 dönemine ilişkin mali tabloları açıklandı. Bordo-mavili kulübün, net borcunun 5,9 milyar TL olduğu duyuruldu.