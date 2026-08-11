Play-off aşkına

Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele etmeye 17 yıldır hasret kalan Kanarya, hedefe bir adım daha yaklaşmak için bugün Avusturya deplasmanına çıkacak. İstanbul'da 2-0 yendiği Sturm Graz karşısında galibiyet ve beraberliğin yanı sıra tek farklı yenilgiler de F.Bahçe'yi play-off'a taşıyacak. Liebenau Stadı'nda 21.30'da başlayacak karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Temsilcimizde ilk maçın kadrosundan tek eksik Kadıköy'deki karşılaşmada sakatlanan ve 8 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Oosterwolde. Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nu geçerse Lyon-Sparta Prag (1-2) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Mücadele bugün 22.00'de başlayacak.

TALİSCA'NIN BOŞU YOK

Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta 3 gol atan Talisca, serisini bugün de sürdürmek istiyor. Sarı-lacivertli takımla Avrupa'da 8 gole ulaşan Brezilyalı yıldız, yine ağları bulursa Batshuayi ve Semih Şentürk'ü yakalayacak.