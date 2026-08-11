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Giriş Tarihi: 11.08.2026 20:35

PSG, UEFA Süper Kupa finaline hazır!

Paris Saint Germain, UEFA Süper Kupa'nın finalinde Aston Villa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını noktaladı.

AA
PSG, UEFA Süper Kupa finaline hazır!
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UEFA Süper Kupa maçında yarın İngiliz ekibi Aston Villa ile karşılaşacak Fransa'nın Paris Saint Germain (PSG) takımı, hazırlıklarını tamamladı.

Avusturya'nın Salzburg kentiyle aynı adı taşıyan statta yapılan antrenman, teknik direktör Luis Enrique yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma oyununun ardından pas çalışması ve taktik uygulamalarla sona erdi.

Karşılaşmaya yönelik son hazırlığını, Avusturya seyahati öncesi İngiltere'nin Birmingham şehrindeki tesislerinde yapan Aston Villa ise yalnızca zemin kontrolü için sahaya çıktı.

PSG ile Aston Villa arasındaki UEFA Süper Kupa maçı, yarın TSİ 22.00'de başlayacak.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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PSG, UEFA Süper Kupa finaline hazır!
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