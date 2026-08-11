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Giriş Tarihi: 11.08.2026 19:40

Rafael Leao’dan geleceğine dair açıklama!

Portekizli yıldız Rafael Leao, geleceğine dair bir açıklamada bulundu.

Rafael Leao’dan geleceğine dair açıklama!
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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer etmek istediği Rafael Leao'dan sürpriz bir açıklama geldi.

Milan'ın yıldızı, geleceğine dair net bir mesaj verdi. Geleceğini avukatları ve ailesine emanet ettiğini belirten Rafael Leao çarpıcı ifadeler kullandı.

Rafael Leao açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sadece sahayı düşünüyorum. Her maçta ve antrenmanda gelimden gelenin en iyisini yapmaya odaklandım.

Her türlü spekülasyonu ve doğru olmayan haberleri önlemek adına, tüm işlerimin yönetimini uzun süredir yalnızca aileme ve avukatlarıma emanet ettiğimi tekrar belirtmek isterim. Başka hiçbir kişinin benim adıma konuşma yetkisi yoktur."

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#RAFAEL LEAO #FENERBAHÇE #GALATASARAY #MİLAN

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Rafael Leao’dan geleceğine dair açıklama!
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