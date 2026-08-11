Rafael Leao’dan geleceğine dair açıklama!

Rafael Leao açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sadece sahayı düşünüyorum. Her maçta ve antrenmanda gelimden gelenin en iyisini yapmaya odaklandım.

Her türlü spekülasyonu ve doğru olmayan haberleri önlemek adına, tüm işlerimin yönetimini uzun süredir yalnızca aileme ve avukatlarıma emanet ettiğimi tekrar belirtmek isterim. Başka hiçbir kişinin benim adıma konuşma yetkisi yoktur."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör