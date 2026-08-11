Rota samba

Sol kanat transferinde yoğun gündem içinde yer alan G.Saray, özellikle Rafael Leao
ismi üzerinde yoğunlaştı. Ancak oyuncu ile 8 milyon Euro'ya el sıkışan G.Saray bir türlü Milan
'ın yüksek bonservis direncini kıramadı. Portekizli yıldız için önce 5 milyon Euro kiralama artı satın alma opsiyonu teklif eden sarı-kırmızılılar son görüşmede 5+40 milyon Euro ile vurucu hamlesini yaptı ancak Milan, 60 milyon Euro'nun altına inmedi. Sarı-kırmızılılar rotasını Martinelli'ye çevirdi. Hem oyuncu hem de kulübü Arsenal
'e ciddi oldukları bilgisini ileten yönetim, Brezilyalı oyuncunun 1 sezon kontratı kalmasını avantaja çevirmek istiyor. 25 yaşındaki futbolcu, Arsenal'den yeni sözleşme teklifi gelmediği için alternatiflere yönelme kararı alırken önceliğinin Premier Lig
ve La Liga
olduğu öğrenildi. Piyasa değeri 45 milyon Euro olarak gösterilen Sambacı için Aslan, Leao'da olduğu gibi opsiyonlu satın alma teklifi yapacak.