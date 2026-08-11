Salih, Ersin’in yanına gitti

Trabzonspor Kulübü, 21 yaşındaki genç futbolcusu Salih Malkoçoğlu
'nun Birleşik Arap Emirlikleri
ekibi Al Jazira'ya transfer olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, Al Jazira Kulübü ile sözleşme fesih bedeli olarak 3 milyon 750 bin Euro garanti ve 600 bin Euro şarta bağlı bonus olmak üzere, toplamda 4 milyon 350 bin Euro bedelli anlaşma sağlandığı belirtildi. Ayrıca, oyuncunun başka bir kulübe transferi halinde elde edilecek net transfer ücretinin yüzde 15'i bordo-mavililere ödenecek. Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi, geçtiğimiz ay da Beşiktaş
'tan ayrılan kaleci Ersin Destanoğlu
'nu transfer etmişti.