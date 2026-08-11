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Giriş Tarihi: 11.08.2026

Salih, Ersin’in yanına gitti

Salih, Ersin’in yanına gitti
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Trabzonspor Kulübü, 21 yaşındaki genç futbolcusu Salih Malkoçoğlu'nun Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira'ya transfer olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, Al Jazira Kulübü ile sözleşme fesih bedeli olarak 3 milyon 750 bin Euro garanti ve 600 bin Euro şarta bağlı bonus olmak üzere, toplamda 4 milyon 350 bin Euro bedelli anlaşma sağlandığı belirtildi. Ayrıca, oyuncunun başka bir kulübe transferi halinde elde edilecek net transfer ücretinin yüzde 15'i bordo-mavililere ödenecek. Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi, geçtiğimiz ay da Beşiktaş'tan ayrılan kaleci Ersin Destanoğlu'nu transfer etmişti. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#SALİH MALKOÇOĞLU #ERSİN DESTANOĞLU #BEŞİKTAŞ #BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

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Salih, Ersin’in yanına gitti
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