Saviolo’nun durumu belli oldu

Trabzonspor'un Göztepe ile yaptığı hazırlık mücadelesinde sakatlık yaşayarak oyundan çıkan Noah Saviolo'dan sevindirici haber geldi.
Maçın ardından hemen kontrolden geçirilen 22 yaşındaki futbolcunun çekilen MR'ında korkulacak bir duruma rastlanmadı.
Sağlık heyetinin raporu doğrultusunda riske edilmeyen ve tedbir amacıyla kısa süreli dinlendirilen kanat oyuncusunun, yarınki antrenmanla birlikte takıma katılacağı belirtildi.
Geçtiğimiz sezon Vitoria forması giyen Portekizli kanat, sezonu 2 gol 8 asistle tamamlamıştı.