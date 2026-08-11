Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Saviolo’nun durumu belli oldu
Giriş Tarihi: 11.08.2026 11:43

Saviolo’nun durumu belli oldu

Son hazırlık maçında sakatlanan Trabzonspor’un yeni transferi Noah Saviolo’nun durumu netleşti.

Saviolo’nun durumu belli oldu
  • ABONE OL

Trabzonspor'un Göztepe ile yaptığı hazırlık mücadelesinde sakatlık yaşayarak oyundan çıkan Noah Saviolo'dan sevindirici haber geldi.

Maçın ardından hemen kontrolden geçirilen 22 yaşındaki futbolcunun çekilen MR'ında korkulacak bir duruma rastlanmadı.

Sağlık heyetinin raporu doğrultusunda riske edilmeyen ve tedbir amacıyla kısa süreli dinlendirilen kanat oyuncusunun, yarınki antrenmanla birlikte takıma katılacağı belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Vitoria forması giyen Portekizli kanat, sezonu 2 gol 8 asistle tamamlamıştı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Metehan Sarıoğlu - Editör
#TRABZONSPOR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Saviolo’nun durumu belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA