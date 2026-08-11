Son dakika haberi: Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Sturm Graz’ı devirdi! Play-off biletini aldı

24. dakikada kaleci Mert'in uzun pasında Greenwood, rakip savunmacıya rağmen meşin yuvarlağı bekletmeden Talisca'ya kazandırdı. Brezilyalı oyuncu, kaleyi cepheden gören pozisyonda soldan savunma arkasına koşu yapan Kerem'i gördü. Altıpasın solunda kaleciyle karşı karşıya kalan Kerem'in şutunda kaleci başarılı oldu.

38. dakikada Mitchell'in soldan kullandığı taç atışında, altıpas önünde Stankovic'in kafa vuruşunda kaleci Mert topu iki hamlede kontrol etti.

İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

47. dakikada Petrovic'in ters kafa vuruşunda Kerem araya girip topa dokundu. Havalanan topu kaleci Khudiakov kontrol etti.



48. dakikada ceza sahasına giren Hödl, pasını arka direğe gönderdi. O bölgede Kayombo'dan önce araya giren Brown, kayarak müdahaleyi yaptı ve topu taca gönderdi.



60. dakikada Greenwood pasını ceza sahası içindeki Talisca'ya aktardı. Savunmadan sıyrılan Talisca, uzak köşeye vuruşunu yaptı. Ancak top üstten auta gitti.



65. dakikada Brown'un ceza sahasına ortasında topa hareketlenen Talisca, savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Alejandro Hernandez, penaltı noktasını gösterdi.