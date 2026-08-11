Son dakika haberi: Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Sturm Graz’ı devirdi! Play-off biletini aldı

Sturm Graz, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe'yi konuk etti. Zorlu karşılaşma Liebenau Stadyumu'nda oynandı.
Kritik müsabakada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez düdük çaldı. Alejandro Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ile Marcos Cerdan Aguilar üstlendi.
Zorlu maçta VAR'da Cesar Soto Grado, AVAR'da ise Valentin Gomez görev aldı.
Fenerbahçe, Sturm Graz deplasmanında 1-0'lık skorla kazanma başarısı gösterdi.
Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golü 66. dakikada penaltıdan Anderson Talisca kaydetti.
İlk maçta rakibini 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, bu sonucun ardından UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu biletini aldı.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Olimpik Lyon ile kozlarını paylaşacak.
Sturm Graz - Fenerbahçe: 0-1
Gol: 66' Anderson Talisca (P)
İLK 11'LER
Sturm Graz: Khudiakov, Malic, Petrovic, Mitchell, Soglo, Hödl, Weinhandl, Stankovic, Seidl, Kayombo, Jatta.
Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca.
MAÇTAN DAKİKALAR
11. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Ceza sahasında müsait durumda topla buluşan Asensio, soldan bindiren Kerem'i gördü. Kerem, topu kontrol ettikten sonra meşin yuvarlağı tekrar yay üzerinde bulunan Asensio'ya aktardı. İspanyol futbolcunun gelişine etkili vuramadığı top, penaltı noktasının sağında Talisca'nın önünde kaldı. Brezilyalı golcünün uzak direğe yerden plasesinde kaleci topu oyun alanına çeldi.
24. dakikada kaleci Mert'in uzun pasında Greenwood, rakip savunmacıya rağmen meşin yuvarlağı bekletmeden Talisca'ya kazandırdı. Brezilyalı oyuncu, kaleyi cepheden gören pozisyonda soldan savunma arkasına koşu yapan Kerem'i gördü. Altıpasın solunda kaleciyle karşı karşıya kalan Kerem'in şutunda kaleci başarılı oldu.
38. dakikada Mitchell'in soldan kullandığı taç atışında, altıpas önünde Stankovic'in kafa vuruşunda kaleci Mert topu iki hamlede kontrol etti.
İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.
47. dakikada Petrovic'in ters kafa vuruşunda Kerem araya girip topa dokundu. Havalanan topu kaleci Khudiakov kontrol etti.
48. dakikada ceza sahasına giren Hödl, pasını arka direğe gönderdi. O bölgede Kayombo'dan önce araya giren Brown, kayarak müdahaleyi yaptı ve topu taca gönderdi.
60. dakikada Greenwood pasını ceza sahası içindeki Talisca'ya aktardı. Savunmadan sıyrılan Talisca, uzak köşeye vuruşunu yaptı. Ancak top üstten auta gitti.
65. dakikada Brown'un ceza sahasına ortasında topa hareketlenen Talisca, savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Alejandro Hernandez, penaltı noktasını gösterdi.
66. dakikada penaltıyı kullanan Talisca, kalecinin sağına yaptığı vuruşta kaleci ve topu ayrı köşelere göndererek golü buldu. 0-1
76. dakikada Mitchell'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Beganovic kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun plase vuruşunda kaleci Mert topu kornere çeldi.
87. dakikada Kerem, ceza sahası içi sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kerem'in vuruşunda kaleci Khudiakov topu kornere çeldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Avusturya'nın Sturm Graz ekibiyle karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ilk maça göre ilk 11'de zorunlu tek değişikliğe gitti.
Tecrübeli çalıştırıcı, Liebenau Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk maçta ilk 11'de görevlendirdiği Jayden Oosterwolde'yi sakatlığı nedeniyle oynatamadı. 65 yaşındaki teknik adam, Hollandalı savunmacının yerine Archie Brown'ı ilk 11'de sahaya sürdü.
Sturm Graz karşısında kalede yine Mert Günok forma giyerken, savunma dörtlüsü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake ve Archie Brown'dan oluştu.
Orta alanda N'Golo Kante ve Matteo Guendozui görev alırken, hücum hattında Mason Greenwood, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu oynadı. Fenerbahçe'de gol yollarında ise yine Anderson Talisca'ya güvenildi.
Fenerbahçe, Sturm Graz karşısında 3 oyuncusundan faydalanamadı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra ağrıları bulunan Anthony Musaba ve viral enfeksiyon geçiren Ederson kadroda yer alamadı.
Fenerbahçeli taraftarlar, Sturm Graz deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.
Graz'da bir noktada maçtan saatler önce toplanan sarı-lacivertliler, stada kadar tezahüratlarla yürüdü.
Fenerbahçeli taraftarlar, statta kendilerine ayrılan tribünün tamamını doldururken maç öncesinde oyunculara da tezahüratlarla destek verdi.