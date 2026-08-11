Süper Lig’de dijital devrim

Türkiye Futbol Federasyonu, mobil uygulama ve internet üzerinden oynanabilecek TFF Fantezi Lig'i uygulamaya soktu. Riva'daki lansmana TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, yönetim kurulu üyeleri ve davetliler katıldı. Projenin kulüplere yeni fırsatlar sunacağını dile getiren Ayaz, "Özellikle genç nesiller futbolu telefonlarında, bilgisayarlarında ve dijital platformlarda deneyimliyor. Biz de bu oyunun, futbolun tam merkezinde olmasını istedik. Uygulama sayesinde taraftarlar, takımlarını kuracak, lig heyecanını yaşayacak. Yurt dışında yaşayan futbol tutkunlarını da TFF Fantezi Lig'in bir parçası haline getireceğiz" dedi. Fantezi Lig'in tanıtım videosunda Milli Takım'ın yıldızları Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız yer aldı. Reklamda 3 oyuncu, futbol tutkunlarına uygulamayı indirme çağrısı yaptı.

TARAFTARLARI NE BEKLİYOR?

- Belirlenen bütçeyle Süper Lig futbolcularından kendi kadronu oluşturabileceksin.

- Gol ve asistler puan kazandıracak, kart ve yenilen goller ise puan düşürecek.

- Süper Lig'de forma giyen tüm futbolcular kadroya alınabilecek.

- Haftalık, aylık ve sezonluk performanslara göre ödüller dağıtılacak.

- Sezon sonunda lider olan katılımcı, otomobil ödülünün sahibi olacak.

- Uygulamayla kulüplerin gelirlerinin artırılması ve taraftar rekabetinin daha sağlıklı olması amaçlanıyor.