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Giriş Tarihi: 11.08.2026 16:19

TFF'den Abdullah Avcı'ya taziye mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu, teknik direktör Abdullah Avcı'nın annesi Feriha Avcı için başsağlığı mesajı yayınladı.

AA
TFF’den Abdullah Avcı’ya taziye mesajı
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Türkiye Futbol Federasyonu tarafından teknik direktör Abdullah Avcı'nın annesi Feriha Avcı'nın hayatını kaybetmesi nedeniyle yayımlanan başsağlığı mesajında, şu ifadelere yer verildi:

"A Milli Futbol Takımımızın eski teknik direktörlerinden Abdullah Avcı'nın annesi Feriha Avcı'nın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumenin cenazesi, yarın İstanbul'daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda defnedilecektir. Merhume Feriha Avcı'ya Allah'tan rahmet; Abdullah Avcı'ya, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

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Haber Girişi Metehan Sarıoğlu - Editör
#ABDULLAH AVCI #TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

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TFF'den Abdullah Avcı'ya taziye mesajı
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