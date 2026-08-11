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Giriş Tarihi: 12.08.2026 00:22

TFF'den Atakan Akkaynak için geçmiş olsun mesajı!

TFF, trafik kazası geçiren Çorum FK oyuncusu Atakan Akkaynak için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

AA
TFF’den Atakan Akkaynak için geçmiş olsun mesajı!
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kastamonu'da kaza geçiren Çorum FK futbolcusu Atakan Akkaynak ile ailesine geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TFF'nin ABD merkezli sosyal medya platformu X'teki hesabından yapılan paylaşımda, "Çorum FK'da forma giyen Atakan Akkaynak ve ailesinin Kastamonu'nun Tosya ilçesinde trafik kazası geçirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu açıklanan Atakan Akkaynak ile ailesine acil şifalar diler, Çorum FK camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." ifadeleri kullanıldı.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#ÇORUM FK #TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

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TFF'den Atakan Akkaynak için geçmiş olsun mesajı!
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