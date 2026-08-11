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Giriş Tarihi: 11.08.2026 10:42

Trabzonspor yeni transferini kiralık gönderdi

Trabzonspor, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Thierry Karadeniz'i Sebat Gençlikspor'a kiraladı.

Trabzonspor yeni transferini kiralık gönderdi
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2. Lig ekibi Sebat Gençlikspor, Trabzonspor'dan Thierry Karadeniz'i sezon sonuna kadar kiraladı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Milli Oyuncu Thierry Karadeniz ile sözleşme imzaladık.Transfer çalışmalarına devam eden Takımımız, Trabzonspor'un ve Türkiye U18 Milli Takımı'nın futbolcusu Thierry Darnel Karadeniz'i 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı. 18 yaşındaki futbolcu için Abdi Serdar Üstünsalih Tesisleri'nde imza töreni düzenlenirken, törende Başkan Yardımcımız Erbil Atmaca da yer aldı." Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#TRABZONSPOR

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Trabzonspor yeni transferini kiralık gönderdi
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