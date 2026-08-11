Trabzonspor yeni transferini kiralık gönderdi

2. Lig ekibi Sebat Gençlikspor, Trabzonspor
'dan Thierry Karadeniz'i sezon sonuna kadar kiraladı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Milli Oyuncu Thierry Karadeniz ile sözleşme imzaladık.Transfer çalışmalarına devam eden Takımımız, Trabzonspor'un ve Türkiye U18 Milli Takımı'nın futbolcusu Thierry Darnel Karadeniz'i 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı. 18 yaşındaki futbolcu için Abdi Serdar Üstünsalih Tesisleri'nde imza töreni düzenlenirken, törende Başkan Yardımcımız Erbil Atmaca da yer aldı."
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Ahmet Fettah Akkuş - Editör