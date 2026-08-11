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Giriş Tarihi: 11.08.2026

Ve Vlahovic masada

Kartal, Sırp golcü için son viraja geldi. Juventus’un teklifini yeterli bulmayan oyuncunun babası, Beşiktaş ile görüşmelere ağırlık verdi. Siyah-beyazlılar, 8 milyon Euro’dan en az 3 yıllık kontrat önerdi ve yüksek bir imza bedeli teklif etti

Ogün ŞAHİNOĞLU
Ve Vlahovic masada
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Beşiktaş, uzun süredir peşinde olduğu Dusan Vlahovic transferini bu hafta tamamlamak istiyor. Siyah-beyazlılar, 2 aydır masaya beklediği oyuncudan sonunda karşılığı aldı. Oyuncunun menajeri ve babasıyla pazarlıklar başladı. Vlahovic, Juventus'un kendisine sunduğu yıllık 6 milyon Euro maaş ve 5 milyon Euro'yu geçmeyecek bir imza bonusunu kabul etmedi. Piyasada oğluna iyi şartlarda kontrat arayan babası Milos Vlahovic umduğunu bulamayınca en iyi teklifi sunan Beşiktaş ile görüşmelere oturdu. Siyah-beyazlılar 3 yıllık kontrat, 8 milyon Euro maaş ve bonus ile birlikte ciddi bir imza parasını da gözden çıkardı.

TRANSFERDE EN GÜÇLÜ ADAY ARTIK BEŞİKTAŞ!
Beklentilerine çok yakın teklif alan Vlahovic cephesiyle ilk görüşmenin olumlu geçtiği aktarıldı. Siyahbeyazlıların da bu gelişmeyle birlikte transfere dair umudu arttı. A.Madrid ihtimali konuşulsa da İspanyol ekibi, Sırp golcü için istenilen kontrat şartlarını çok yüksek buldu ve henüz adım atmadı. Beşiktaş, şu an masada en güçlü aday konumunda...

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#BEŞİKTAŞ #DUSAN VLAHOVİC #JUVENTUS

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Ve Vlahovic masada
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