Şampiyonlar Ligi'nde Gornik Zabrze ile oynanan karşılaşmalar ve Sturm Graz mücadelesinde eldivenleri Mert Günok'a kaptıran Ederson, bu kez de virüse takıldı. Fenerbahçe'deki geleceği tartışılan Brezilyalı kaleci, önceki gün sosyal medya hesabından antrenman karesi paylaşıp Türkçe "Neredeyse yüzde 100 hazırım. Yalanlara inanmayın" notunu düşmüştü. Ancak tecrübeli kaleci bu kez de yaşadığı viral enfeksiyon nedeniyle Avusturya'daki rövanşın kadrosuna alınmadı. Mert Günok ve Tarık Çetin'in yanı sıra 18 yaşındaki Kuzey Sapaz kafilede yer aldı. Musaba da ağrıları nedeniyle rövanşa götürülmedi.

HOŞ GELDİN AMRABAT!

Geçtiğimiz sezonu İspanya La Liga ekibi Real Betis'te kiralık geçiren ve Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı ile 3 maça çıkan Sofyan Amrabat, Fenerbahçe'ye döndü. Kulüpten yapılan açıklamada, "Amrabat sağlık kontrolleri ve çalışmalarına başlamak üzere İstanbul'a geldi. Oyuncumuz kontrollerin ardından Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde çalışmalara başlayacak" denildi. Yabancı fazlası olan kulüpte bu gelişme hesapları karıştırdı.