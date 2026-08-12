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Giriş Tarihi: 12.08.2026

17 kulübü ikiye katladı!

17 kulübü ikiye katladı!
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Bordo-mavililer, oyuncu satışlarından elde ettiği rekor bonservis geliriyle, ligdeki diğer 17 takımın toplam kazancını ikiye katlayarak eşine az rastlanır bir finansal başarıya imza attı. Trabzonspor bu sezon kasasına tam 62.8 milyon Euro bonservis geliri koydu. Buna karşılık, Süper Lig'de mücadele eden ve aralarında ezeli rakiplerin de bulunduğu diğer 17 kulübün toplam futbolcu satış geliri yalnızca 27.9 milyon Euro'da kaldı. Süper Lig'de bu sezon gerçekleşen toplam bonservis kazanımı 90.7 milyon Euro oldu. Trabzonspor, kalan 17 kulübün toplamının iki katından bile daha fazla (62.8 Milyon Euro) gelir elde etmeyi başardı.

THİERRY, SEBAT'A KİRALANDI
TFF 2. Lig ekiplerinden Sebat Spor kulübü, Trabzonspor'un ve Türkiye U18 Milli Takımı'nın futbolcusu Thierry Darnel Karadeniz'i 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı. Genç oyuncu, "Burada kendimi gösterebileceğim ve futbolumu geliştirebileceğim bir ortam olduğunu hissettim. Bana verilen bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum" dedi

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#TRABZONSPOR #SÜPER LİG

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17 kulübü ikiye katladı!
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