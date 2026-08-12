Açılın! Fenerbahçe geliyor

REKORTMEN SAMBACI

Sezona fırtına gibi giren Anderson Talisca, bir maçı daha boş geçmedi. Sturm Graz karşısında kendi kazandırdığı penaltıda 66. dakikada beyaz noktanın başına geçerek rakip kaleciyi avlamayı başaran Sambacı, oynadığı 4 resmi maçta da birer gol atarak takımının skor yükünü sırtladı. Avrupa kupaları tarihinde Alex de Souza'yı (15) geride bırakarak Türk takımlarının formalarıyla en fazla gol atan yabancı oyuncu olan Brezilyalı yıldız (Fenerbahçe-9, Beşiktaş-7), büyük bir başarı elde etti.

GREENWOOD İLE 63 DAKİKA

Geçen hafta Sturm Graz karşısında sarı-lacivertli formayla ilk golünü atarak Kadıköy'ü sevince boğan Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood, dün fiziksel olarak eksik göründü. 63 dakika sahada kalıp 48 kez topla buluşan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, girdiği 9 ikili mücadeleden 7'sini kaybetti. Yüzde 80 pas isabeti ile oynayıp 1 kez hava topu kazanan İngiliz futbolcu, hiç şut atamadı.

MERT GÜNOK'TAN GEÇİT YOK

Ederson'un yaşadığı viral enfeksiyon nedeniyle kadroda olmadığı Sturm Graz deplasmanında kaleyi koruyan Mert Günok, ağlarını düşürmedi. Fenerbahçe'nin 4 resmi maçının tamamında eldivenleri giyen ve performansıyla güven veren milli file bekçisi, yerini kaptırmaya niyeti olmadığını bir kez daha gösterdi.

BAŞKAN YILDIRIM'DAN TAKIMA STATTA DESTEK

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, takımı Sturm Graz ile oynanan maçta yalnız bırakmadı. Öğlen saatlerinde şehre gelen ve taraftarların yoğun ilgi gösterdiği Yıldırım, mücadeleyi Merkur Arena Stadı'nda futboldan sorumlu yöneticisi Cihan Kamer ve Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ile birlikte izledi.

TARAFTARLARDAN GÖVDE GÖSTERİSİ

Fenerbahçeli taraftarlar, Sturm Graz deplasmanında takımlarına büyük destek verdi. Graz'da bir noktada karşılaşmadan saatler önce toplanan sarı-lacivertliler, stada kadar bayraklarla yürüdü. Fenerbahçeli futbolseverler, tribünde kendilerine ayrılan bölümün tamamını doldururken 90 dakika boyunca tezahüratlarla seslerini duyurdular.

N'GOLO KANTE RESİTAL SUNDU

F.Bahçe'nin Fransız orta saha N'Golo Kante, Sturm Graz maçında resital sundu. 73 dakika sahada kalan 35 yaşındaki yıldız oyuncu en çok rakipten top kapan (5), en çok ikili mücadele kazanan (10) ve en çok sahipsiz top kazanan (6) isim oldu.

2214

Sakatlığını atlatan Vedat Muriqi, dün ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Son olarak Fenerbahçe formasını 2019/2020 sezonunun 33. haftasında Beşiktaş'a karşı giyen ve o maçın 25. dakikasında kırmızı kart gören 32 yaşındaki futbolcu, 2214 gün sonra resmi bir karşılaşmada sarı-lacivertli takım için sahaya çıktı.

RAKİP LYON OLDU İLK MAÇ 18 AĞUSTOS'TA

Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'na yükselen Fenerbahçe'nin rakibi Lyon oldu. 3. Eleme Turu'da Çekya ekibi Sparta Prag'a deplasmanda 2-1 kaybeden Lyon, Fransa'da oynadığı maçı ise Ernest Nuamah, Ashley Maitland-Niles ve Tyler Morton'un golleriyle 3-0 kazanıp turladı. Konuk ekip Sparta Prag'da Adam Sevinsky, 34'te kırmızı kart gördü. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda ilk maçı 18 Ağustos Salı günü Kadıköy'de oynayacak. Rövanş ise 26 Ağustos Çarşamba günü Fransa'da olacak