Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde Hradec Kralove’u ağırlayacak

Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabaka, S Sport'tan canlı yayımlanacak.

Karşılaşmada İsviçreli hakem Urs Schnyder düdük çalacak. Schnyder'in yardımcılıklarını aynı ülkeden ikiz kardeşler Marco Zürcher ve Benjamin Zürcher üstlenecek.

Siyah-beyazlı takım, 1-0 kazandığı deplasmandaki ilk maçın rövanşını sahasında da kazanarak play-off turuna yükselmeyi hedefliyor.

TEK EKSİK OUATTARA

Siyah-beyazlılarda Hradec Kralove karşılaşması öncesinde tek eksik bulunuyor.

Beşiktaş'ta ilk maçta ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atılan Kassoum Ouattara, cezası nedeniyle rövanşta görev yapamayacak.

KALESİNİ GOLE KAPATTI

Beşiktaş, bu sezon oynadığı üç resmi maçta da kalesinde gol görmedi.

Vincenzo Italiano yönetiminde Midtjylland maçlarını 1-0 ve 2-0 kazanan siyah-beyazlılar, 3. eleme turu ilk karşılaşmasında da Hradec Kralove'u 1-0 yendi.

Takım savunmasının yanında Tiago Djalo ve Emirhan Topçu'nun formu, kalede ise Alexander Nübel'in önemli kurtarışları rakiplere gol sevinci izni vermedi.

UEFA LİSTESİ

Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği oyuncu listesinde şu isimler bulunuyor:

Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emre Bilgin, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, İlhan Fakılı, Hyeon-Gyu Oh, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Semih Kılıçsoy.

B listesinde ise Mehmet Tuğra Yeşilyurt, Emir Yaşar, Mustafa Azem Yortaç, Cumali Gürsel, Asım Efe Işık, Ali Pağda, Ozan Sevim, Fahri Kerem Ay ve Ahmet Sami Bircan yer aldı.

SİYAH-BEYAZLILAR, GALİBİYET VEYA BERABERLİKTE TUR ATLAYACAK

Siyah-beyazlı ekip, Çekya takımı karşısında alacağı tüm galibiyet ve beraberliklerde adını play-off turuna yazdıracak.

Hradec Kralove'un müsabakada alacağı tek farklı galibiyetler ise maçı uzatmaya götürecek.

Konuk ekip, karşılaşmayı iki ya da daha farklı kazanması durumunda bir üst tura adını yazdıracak.

KAZANIRSA PLAY-OFF'TA RAKİP KAUNO ZALGİRİS

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove'u geçmesi halinde play-off turu aşamasında rakibi de belli oldu.

Siyah-beyazlılar, Çekya ekibini geçmesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Dinamo Zagreb'e oynadığı iki maçı da kaybeden Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris ile play-off turunda karşılaşacak.

Litvanya takımı, Dinamo Zagreb'e turu 5-0 ve 2-1'lik yenilgilerle kaybetti.

ELENİRSE KONFERANS LİGİ'NDE PANATHİNAİKOS'UN RAKİBİ OLACAK

Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nden 3. eleme turunda elenirse yoluna Konferans Ligi play-off'unda devam edecek.

Beşiktaş, Hradec Kralove'a turu kaybettiği takdirde Konferans Ligi üçüncü eleme turunda CSKA 1948'i 1-1 ve 2-1'lik skorla eleyen Panathinaikos ile play-off'ta karşı karşıya gelecek.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör