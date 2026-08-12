Depay’dan Corinthians’a sert tepki! Sözleşmesini uzatmaktan vazgeçmişlerdi…

Brezilya Serie A ekibi Corinthians, kulübün finansal sağlığını gözetmeleri sebebiyle Memphis Depay'ın sözleşmesini yenilemeyeceklerini duyurdu.

Brezilya ekibi konuya dair şu açıklamayı yaptı:

"Sport Club Corinthians Paulista, sporcu Memphis Depay'ın sözleşmesini yenilememe kararı almıştır. Bu karar; tamamen ve yalnızca kurumumuzun, mevcut kaynakların yönetiminde titiz bir denge ve sorumluluk gerektiren mali sağlığı göz önünde bulundurularak alınmıştır.

Görüşmelerin başından itibaren en iyi olası anlaşmayı arayan futbolcu Memphis Depay ve tüm ekibine derin şükranlarımızı sunmak isteriz."

Bu açıklamanın ardından yıldız golcü ise şu ifadeleri kullandı:

"Corinthians'ın, sözleşmemi 2 yıl daha uzatmak için vardığımız anlaşmaya uymama kararı aldığını okumak beni büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Bu sözleşme yenileme kararı; başkanın yanı sıra sportif, hukuki ve finansal departmanlar tarafından da açıkça onaylanmıştı. Ancak bazı kişiler bu taahhüdü ihlal etmeye karar verdi... Bu durumu ben istemedim ve süreç boyunca kulübe her zaman saygı duydum; ancak şimdi kendi çıkarlarımı korumak adına sert bir tepki vermek zorundayım. Önümüzdeki günlerde kamuoyuna detaylı bir açıklama yapacağım ancak emin olun ki bu kabul edilemez davranışı karşılıksız bırakmayacağım."

Son 3 sezonda Brezilya ekibiyle 79 maçta 20 gol ve 15 asistlik performans gösteren deneyimli isim, şu anda serbest oyuncu konumunda.

Haber Girişi Metehan Sarıoğlu - Editör