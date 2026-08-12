Düğüm çözüldü Lukaku Fenerbahçe’de

Fenerbahçe, Romelu Lukaku'nun transferinde mutlu sona ulaştı. Daha önce golcüyle kişisel şartlarda anlaşan yönetim, 4 gündür aralıksız görüştüğü Napoli ile de sonunda el sıkıştı. Sarı-lacivertliler, 33 yaşındaki futbolcunun bonservisi için 6 milyon Euro net bonservis ödeyecek. Anlaşmada yer alan bonuslarla toplam rakamın 8 milyon Euro'ya ulaşabileceği öğrenildi. İki senelik sözleşme imzalayacak olan tecrübeli yıldızın yıllık 10 milyon Euro kazanacağı belirtildi.

SAĞLIK RAPORU SORUNSUZ GELDİ

İtalyan kulübüyle anlaşma sağlanmasının ardından oyuncunun geçmişte yaşadığı sakatlıklar nedeniyle işi sıkı tutan Fenerbahçe, futbolcuyu hemen sağlık kontrolüne soktu. Yapılan detaylı kontrollerde olumsuz bir duruma rastlanmaması üzerine transfer tamamlandı. Kanarya böylece hücum hattına dünya çapında golcülerinden birini dahil ederken tecrübeli santrforun kısa süre içinde İstanbul'a geleceği öğrenildi.

ANTALYA'DA STRES ATTI

Tatil için Antalya'yı tercih eden ve sezonun yorgunluğunu Akdeniz'in İncisi'nde atan Lukaku, bu süre içinde çalışmayı bırakmadığını da sık sık paylaştığı videolarla gösterdi.

DÜNYA KUPASI'NDA TARİHİ BAŞARI!

Belçika Milli Takımı ile bu yaz başarılı bir performans sergileyen ve Dünya Kupası tarihinde dört farklı maçta oyuna sonradan dahil olup gol atan ilk futbolcu olmayı başaran Romelu Lukaku, yeni sezonda artık Süper Lig'de mücadele edecek.