Dursun Özbek: "İki alkış alayım diye Galatasaray'ın geleceğini tehlikeye atmayacağım"





"HEM KAZANACAĞIZ, HEM BÜYÜYECEĞİZ HEM DE GELECEĞİMİZİ GÜVENCE ALTINA ALACAĞIZ"

Göreve geldikleri ilk günden bu yana kulübün geleceği için çalıştıklarını ve bunun karşılığını almaya başladıklarını vurgulayan Özbek, "İki gün önce finansal tablolarımız kamuoyuyla paylaşıldı. Bu tablo Galatasaray'ın başarıyla yönetildiğinin en son göstergesidir. Bugün Türkiye'nin en değerli futbol takımına sahibiz. Takım değerimizi her geçen yıl artırırken kulübümüzü mali açıdan güçlendirmeye devam ediyoruz. Bütün bunları yaparken de hala kar eden, gururla karlılığını açıklayan bir kulübüz. Sportif başarı ile mali disiplini birbirinin alternatifi olarak görmüyoruz. Galatasaray hem kazanacak hem büyüyecek hem de geleceğini güvence altına alacak. Çünkü günü kurtaran değil, geleceği inşa eden bir yönetim anlayışına sahibiz" ifadelerini kullandı.



"PAZARLIK İDDİASI ŞEREFLİ GEÇMİŞİMİZE ATILMIŞ BİR İFTİRADIR"

Transfer gündemi üzerinden yapılan eleştirilere ve iddialara sert yanıt veren Dursun Özbek, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Son günlerde transferler üzerinden çok konuşuluyor, yorum yapılıyor. Galatasaraylıların heyecanını ve beklentisini çok iyi anlıyorum. Fakat bunun birileri tarafından algı çalışmalarıyla manipüle edilmesinden de oldukça rahatsızım. Sessiz kalmamız, geçen senelerde olduğu gibi işimizi yapmaya devam etmek ve bu kötülüğe bulaşmamak içindir. Ama konu Galatasaray'ın şampiyonluğunu pazarlık ettiğimiz noktasına kadar geldi. Galatasaray'ın şampiyonluğunu pazarlık konusu yaptığımızı ima etmek, Galatasaray'a, şahsıma ve yönetim kurulu arkadaşlarıma yönelik çok büyük bir iftiradır. Bu konuda en ufak bir imayı dahi kabul etmem, sineye çekmem. Bu imayı yapanlar, kulübümüzün 120 yılı aşkın, camiamızın 500 yılı aşkın şerefli geçmişine iftira attıklarının farkına varmalılar."