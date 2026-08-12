Fred mesajı!

Sturm Graz
karşısında planları tutan ve turu geçerek Şampiyonlar Ligi
'ne bir adım daha yaklaşan Fenerbahçe
Teknik Direktörü İsmail Kartal
, iyi oynayarak hak ettikleri bir sonucu aldıklarını ifade etti. Hedeflerinin sarı-lacivertli ekibi Devler Ligi'ne sokmak olduğunu söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "İlk yarı dört tane net gol pozisyonumuz vardı, daha farklı maç olabilirdi. Önümüze bakıyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne girmedik, Lyon ile oynayacağız ve iki maçımız var. Biten bir şey yok. Onun için çalışmalarımız devam edecek" dedi. Takımdaki geleceği merak konusu olan Fred hakkında da konuşan Kartal, "Oyuncumuzla ilgili yönetimimiz ve transfer komitesi çalışıyor. Yönetimle arasında bazı şeyler var. Bekleyip, görelim. Futbolda her gün, her şey değişebiliyor. Zamanımız var" ifadesini kullandı.