Galatasaray’da ikna turları: Batrakov

Yönetimin ısrarla 10 numarada istediği Aleksey Batrakov için hareketli saatler yaşanıyor.

Rus kulübü Lokomotif Moskova oyuncuyu bırakmak istemezken G.Saray ise Batrakov ile bonuslarla 5 milyon Euro'yu bulan bir ücrete el sıkıştı. İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya'ya satılması halinde 20 milyon Euro serbest kalma bedeli bulunan 21 yaşındaki futbolcunun bu durumundan yararlanamayan G.Saray yönetimi ise bonuslarla L.Moskova'yı ikna etmeye çabalıyor.

Haber Girişi Metehan Sarıoğlu - Editör

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