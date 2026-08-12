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Giriş Tarihi: 12.08.2026 10:08

Galatasaray’da ikna turları: Batrakov

Galatasaray, bir süredir peşinde olduğu Aleksey Batrakov ile kişisel şartlarda anlaştı. Ancak sarı-kırmızılılar Lokomotiv Moskova engelini aşmaya çalışıyor.

Galatasaray’da ikna turları: Batrakov
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Yönetimin ısrarla 10 numarada istediği Aleksey Batrakov için hareketli saatler yaşanıyor.

Rus kulübü Lokomotif Moskova oyuncuyu bırakmak istemezken G.Saray ise Batrakov ile bonuslarla 5 milyon Euro'yu bulan bir ücrete el sıkıştı. İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya'ya satılması halinde 20 milyon Euro serbest kalma bedeli bulunan 21 yaşındaki futbolcunun bu durumundan yararlanamayan G.Saray yönetimi ise bonuslarla L.Moskova'yı ikna etmeye çabalıyor.

Geçtiğimiz sezon 36 maçta forma giyen oyuncu, 17 gol, 12 asistlik performans gösterdi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Metehan Sarıoğlu - Editör
#GALATASARAY

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Galatasaray’da ikna turları: Batrakov
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