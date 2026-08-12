Galatasaray’da Noa Lang gelişmesi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine eski futbolcusu geldi.

II Mattino'nun haberine göre; sarı-kırmızılı takım, sol kanat için geçen sezon Napoli'den kiraladığı Noa Lang ile yeniden ilgilendiği iddia edildi.

Sarı-kırmızılılar, geçen sezon ocak ayında 2 milyon euro kiralama bedeli ile renklerine bağladığı Hollandalı oyuncunun 30 milyon euro zorunlu olmayan satın alma bedelini kullanmamıştı.

Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere Cimbom ile çıktığı 17 maçta 2 gol 3 asist yapan oyuncunun İtalyan deviyle sözleşmesi 2030 yılında sona erecek.

Haber Girişi Metehan Sarıoğlu - Editör