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Giriş Tarihi: 12.08.2026 11:52

Galatasaray'ın bu sezonki rakipleri karşısındaki karnesi

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonuna sahasındaki Çorum FK maçı ile başlayacak son şampiyon Galatasaray, bu kulvarda en çok Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

AA
Galatasaray’ın bu sezonki rakipleri karşısındaki karnesi
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Sarı-kırmızılılar, ligin geride kalan 68 sezonunda Fenerbahçe ile 138 kez karşılaştı.

Lig tarihinde bu sezonki rakipleri arasında en çok galibiyeti Gençlerbirliği'ni 56 defa yenerek alan Galatasaray, en çok golü de 177 kez ile yine kırmızı-siyahlıların ağlarına gönderdi.

En fazla golü (165) Fenerbahçe'den yiyen sarı-kırmızılılar, en fazla yenilgiyi de (53) yine sarı-lacivertliler karşısında yaşadı.

BU SEZONKİ RAKİPLERİYLE MAÇLARI

Galatasaray'ın, 2026-2027 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek takımlarla lig tarihinde yaptığı maçlarda ortaya çıkan performans tablosu şöyle:

Takımlar O G B M A Y
Fenerbahçe 138 39 46 53 137 165
Beşiktaş 136 52 44 40 167 144
Trabzonspor 106 47 26 33 143 121
Gençlerbirliği 100 56 21 23 177 104
Samsunspor 66 44 14 8 142 54
Göztepe 64 39 13 12 105 47
Konyaspor 50 36 8 6 95 35
Çaykur Rizespor 48 34 7 7 119 48
Kasımpaşa 44 27 9 8 90 49
Kocaelispor 42 25 10 7 77 40
Başakşehir 36 21 8 7 65 39
Alanyaspor 20 14 3 3 46 19
Gaziantep FK 14 11 2 1 31 12
Eyüpspor 4 3 1 0 14 4

Not: Amed Sportif Faaliyetler, Çorum FK ve Erzurumspor FK, tarihlerinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edeceği için Galatasaray ile ilk kez karşılaşacak. Bu yüzden tabloda yer verilmemiştir.

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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

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Galatasaray'ın bu sezonki rakipleri karşısındaki karnesi
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