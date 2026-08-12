Galatasaray’ın bu sezonki rakipleri karşısındaki karnesi

Sarı-kırmızılılar, ligin geride kalan 68 sezonunda Fenerbahçe ile 138 kez karşılaştı.
Lig tarihinde bu sezonki rakipleri arasında en çok galibiyeti Gençlerbirliği'ni 56 defa yenerek alan Galatasaray, en çok golü de 177 kez ile yine kırmızı-siyahlıların ağlarına gönderdi.
En fazla golü (165) Fenerbahçe'den yiyen sarı-kırmızılılar, en fazla yenilgiyi de (53) yine sarı-lacivertliler karşısında yaşadı.
BU SEZONKİ RAKİPLERİYLE MAÇLARI
Galatasaray'ın, 2026-2027 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek takımlarla lig tarihinde yaptığı maçlarda ortaya çıkan performans tablosu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Fenerbahçe
|138
|39
|46
|53
|137
|165
|Beşiktaş
|136
|52
|44
|40
|167
|144
|Trabzonspor
|106
|47
|26
|33
|143
|121
|Gençlerbirliği
|100
|56
|21
|23
|177
|104
|Samsunspor
|66
|44
|14
|8
|142
|54
|Göztepe
|64
|39
|13
|12
|105
|47
|Konyaspor
|50
|36
|8
|6
|95
|35
|Çaykur Rizespor
|48
|34
|7
|7
|119
|48
|Kasımpaşa
|44
|27
|9
|8
|90
|49
|Kocaelispor
|42
|25
|10
|7
|77
|40
|Başakşehir
|36
|21
|8
|7
|65
|39
|Alanyaspor
|20
|14
|3
|3
|46
|19
|Gaziantep FK
|14
|11
|2
|1
|31
|12
|Eyüpspor
|4
|3
|1
|0
|14
|4
Not: Amed Sportif Faaliyetler, Çorum FK ve Erzurumspor FK, tarihlerinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edeceği için Galatasaray ile ilk kez karşılaşacak. Bu yüzden tabloda yer verilmemiştir.