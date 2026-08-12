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Giriş Tarihi: 12.08.2026 22:46

Hollanda Milli Takımı'nda Xavi dönemi!

İspanyol teknik adam Xavi Hernandez, Hollanda Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu.

İHA
Hollanda Milli Takımı’nda Xavi dönemi!
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Hollanda Futbol Federasyonu (KNVB), Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine Xavi Hernandez'in getirildiğini açıkladı.

Ronald Koeman ile yolların ayrılmasının ardından teknik adam arayışlarını sürdüren KNVB, son olarak Barcelona'yı çalıştıran İspanyol teknik adam Xavi Hernandez ile anlaşmaya vardı. 46 yaşındaki çalıştırıcı, Hollanda Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu.

Yapılan anlaşmaya göre İspanyol teknik adam, Hollanda Milli Takımı ile 2030 FIFA Dünya Kupası'nın sonuna kadar sürecek sözleşmeye imza attı.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör

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Hollanda Milli Takımı'nda Xavi dönemi!
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