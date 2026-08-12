Londra’dan 2 topçu!

Bir yandan sol kanat için temaslarda bulunan G.Saray, Gabriel Martinelli üzerine ağırlık verirken, 10 numara için de yeni aday Arsenal
'den oldu. İngiliz ekibinin altyapısından yetişen Ethan Nwaneri, 10 numara adayları arasına girdi. Geçen sezonun bir bölümünü Marsilya'da kiralık olarak geçiren ve 11 maçta 2 gol ve 1 asistlik katkı veren 19 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılıların aradığı profillerden biriydi. Teknik direktör Okan Buruk'un da onay vermesinin ardından yönetim Nwaneri için vites yükseltirken Martinelli ile birlikte transferi de gündeme geldi. Leao için Milan'ın 60 milyon Euro'luk beklentisi azalmayınca, Martinelli'ye yönelen G.Saray, 25 yaşındaki futbolcuyla ikna aşamasına gelirken Nwaneri ile temaslar yeni başladı. Martinelli'yi satın alma opsiyonu ile kiralamak isteyen G.Saray, bedeli düşürmek için çalışıyor. Nwaneri için ise Arsenal yüksek satın alma bedelinden geri adım atmıyor. Yönetim genç ismi kiralamaya sıcak bakıyor.