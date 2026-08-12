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Giriş Tarihi: 12.08.2026

Londra’dan 2 topçu!

Sarı kırmızılı takım, İngiltere'de Arsenal ile iki yıldız için pazarlık masasında! Sol kanatta Martinelli’de görüşmeler devam ederken, 10 numara için Ethan Nwaneri de gündemde. Topçular’a satın alma opsiyonlu paket teklifi iletildi. Aslan tek hamlede iki bölgeyi çözmek istiyor!

ÇAĞDAŞ HALICI
Londra’dan 2 topçu!
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Bir yandan sol kanat için temaslarda bulunan G.Saray, Gabriel Martinelli üzerine ağırlık verirken, 10 numara için de yeni aday Arsenal'den oldu. İngiliz ekibinin altyapısından yetişen Ethan Nwaneri, 10 numara adayları arasına girdi. Geçen sezonun bir bölümünü Marsilya'da kiralık olarak geçiren ve 11 maçta 2 gol ve 1 asistlik katkı veren 19 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılıların aradığı profillerden biriydi. Teknik direktör Okan Buruk'un da onay vermesinin ardından yönetim Nwaneri için vites yükseltirken Martinelli ile birlikte transferi de gündeme geldi. Leao için Milan'ın 60 milyon Euro'luk beklentisi azalmayınca, Martinelli'ye yönelen G.Saray, 25 yaşındaki futbolcuyla ikna aşamasına gelirken Nwaneri ile temaslar yeni başladı. Martinelli'yi satın alma opsiyonu ile kiralamak isteyen G.Saray, bedeli düşürmek için çalışıyor. Nwaneri için ise Arsenal yüksek satın alma bedelinden geri adım atmıyor. Yönetim genç ismi kiralamaya sıcak bakıyor.

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Londra’dan 2 topçu!
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