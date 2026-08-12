Muhammed Diomande, Çorum FK’de!

Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, orta saha oyuncusu Mohamed Diomande ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Çorum FK, Glasgow Rangers FC forması giyen Fildişi Sahilli milli futbolcu Mohamed Diomande'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Güçlü fiziği, top tekniği ve mücadeleci oyunuyla dikkat çeken Diomande, kariyerini artık kırmızı-siyahlı formamız altında sürdürecektir. Arca Çorum FK ailesine hoş geldin Mohamed Diomande. Kırmızı-siyahlı formamız altında başarılı bir kariyer diliyoruz" denildi.



Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör