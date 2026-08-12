Orta sahada rota Yunus

Trabzonspor
bir taraftan forvet, bir yandan da orta saha için takviye hazırlığında. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Trabzonspor, Milan
'ın genç orta saha oyuncusu Yunus Musah için temasta. İtalyan ekibi ve oyuncunun bordo-mavililere sıcak baktığı, Fatih Tekke
'nin de istediği futbolcu için sürecin devam ettiği öğrenildi. Yunus Musah'ı bir süredir yakın takibe alan tecrübeli teknik adamın, Amerikalı futbolcunun saha içi dinamizminden ve yeteneklerinden oldukça etkilendiği bildirildi. Ancak Milan Teknik Direktörü Ruben Amorim
, Musah'ı takımın yeni sezon projesinde tutmak istiyor. Ünlü çalıştırıcının, 23 yaşındaki oyuncuyu kadro planlamasında değerlendirmeyi düşündüğü belirtiliyor. Karadeniz ekibi ise Milan'daki kadro politikasına göre süreci yönetip somut adımlar atmanın peşinde.