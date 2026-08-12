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Giriş Tarihi: 12.08.2026

Orta sahada rota Yunus

Fatih Tekke’nin radarındaki futbolcu için İtalyan ekibi kiralamaya sıcak ama teknik patron Amorim zaman istedi! Bordo-mavili takım haber bekliyor

Orta sahada rota Yunus
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Trabzonspor bir taraftan forvet, bir yandan da orta saha için takviye hazırlığında. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Trabzonspor, Milan'ın genç orta saha oyuncusu Yunus Musah için temasta. İtalyan ekibi ve oyuncunun bordo-mavililere sıcak baktığı, Fatih Tekke'nin de istediği futbolcu için sürecin devam ettiği öğrenildi. Yunus Musah'ı bir süredir yakın takibe alan tecrübeli teknik adamın, Amerikalı futbolcunun saha içi dinamizminden ve yeteneklerinden oldukça etkilendiği bildirildi. Ancak Milan Teknik Direktörü Ruben Amorim, Musah'ı takımın yeni sezon projesinde tutmak istiyor. Ünlü çalıştırıcının, 23 yaşındaki oyuncuyu kadro planlamasında değerlendirmeyi düşündüğü belirtiliyor. Karadeniz ekibi ise Milan'daki kadro politikasına göre süreci yönetip somut adımlar atmanın peşinde.

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#FATİH TEKKE #TRABZONSPOR #RUBEN AMORİM #MİLAN

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Orta sahada rota Yunus
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