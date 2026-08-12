Rıdvan Yılmaz: "Bu takımın her şeyi hak ettiğini düşünüyorum"

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın 20.00'de Çekya takımı Hradec Kralove'yi konuk edecek. Bu mücadele öncesi Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan siyah-beyazlıların başarılı savunmacısı Rıdvan Yılmaz, "Bizim için kolay olmayacak ama ilk maçta küçük de olsa bir avantaj sağladık. Açıkçası 10 kişi kalmamıza rağmen çok da iyi bir maç geçirdiğimizi düşünüyorum. Taraftarımızın desteğiyle bir hafta boyunca sıkı çalışmamızın emeğinin karşılığını yarın alacağımızı düşünüyorum. İnşallah yarın güzel bir sonuçla, güzel bir oyunla taraftarımızı ve camiamızı mutlu etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



"HOCAMIZLA BİRLİKTE ÇOK SIKI ÇALIŞIYORUZ"

Artık modern futbolda hem savunmayı hem de hücumu çok iyi yapmanın önemine dikkat çeken Yılmaz, "Hocamızla birlikte çok sıkı çalışıyoruz. Açıkçası bu savunma anlayışını takıma oturtmak için bize elinden gelen her şeyi yapıyor. Takım olarak hepimiz buna alışığız, alıştık ve anlamak istiyoruz hocayı. Hocanın dediklerini yaptığımız sürece savunma tarafında herhangi bir sıkıntı çekeceğimizi düşünmüyorum. Çok iyi çalışıyoruz. Güzel de bir hava var, bundan dolayı kaynaklanabilir" diye konuştu.



"PERFORMANSIMI ARTIRMAK İÇİN ELİMDEN GELEN HER ŞEYİ YAPIYORUM"

Rıdvan, performansını artırmak için elinden geleni yaptığını da sözlerine ekleyerek, "İnanın ki her gece bunun hayalini kuruyorum. Benim buradaki tek hedefim takım arkadaşlarımla, bu hocayla, hep beraber bütün camiamızla beraber başarılı olmak. Bireysel performansımı artırmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum, bu kulübe layık olmak için. İnşallah yarın diyelim ya da en kısa zamanda diyelim" şeklinde konuştu.



"TAKIMDA TAMAMEN DEĞİŞEN BİR MANTALİTE SİSTEMİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Takımda tamamen değişen bir mantalite sistemi olduğunu kaydeden 25 yaşındaki savunmacı, "Bence bütün oyuncuların mantalitesi şu anda çok başka bir seviyede. Daha doğrusu, hocamızın da bunu takım arkadaşlarıma ve bize çok iyi aktardığını düşünüyorum. Buradaki en büyük etkenin sezon başından beri sıkı çalışma ve takım içerisindeki kaybetmeme hırsı olduğunu düşünüyorum" cümlelerine yer verdi.



"BU TAKIMIN HER ŞEYİ HAK ETTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Rıdvan Yılmaz, mevcut takımda siyah-beyazlı forma altında şampiyonluk yaşayan tek oyuncunun kendisi olduğunun hatırlatılması üzerine de şunları dile getirdi:

"Açıkçası şimdi konuşmak için çok erken şampiyonlukla alakalı ama ben gerçekten bu takımın her şeyi hak ettiğini düşünüyorum. Biz önümüzde olan her şeyin talibiyiz ve bunun için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Ufacık bir negatiflikle bu takımın dağılacağını artık düşünmüyorum. Geçen seneler bence biraz öyleydi. Buna hiçbir şekilde izin vermeyeceğimize inanıyorum. Tabii ki bu yolda bazı zararlı şeyler göreceğimizi düşünüyorum ama bunun bizi pes ettireceğini düşünmüyorum."

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör