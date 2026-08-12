Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Rodrigo Mora’nın yeni takımı belli oluyor
Giriş Tarihi: 12.08.2026 12:26

Rodrigo Mora’nın yeni takımı belli oluyor

Roma, Galatasaray’ın da istediği Rodrigo Mora transferinde sona geldi. İşte detaylar…

Rodrigo Mora’nın yeni takımı belli oluyor
  • ABONE OL

Serie A devi Roma'nın, Porto forması giyen Rodrigo Mora'yı kadrosuna katmaya yakın olduğu iddia edildi.

Sky Italia'da yer alan habere göre; İtalyan devinin 19 yaşındaki oyuncu için 7 milyon euro kiralama bedeli ödeyeceği kaydedildi.

Öte yandan 43 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan sözleşmede, Roma'nın Şampiyonlar Ligi'ne katılması ve genç oyuncunun belirli sayıda maça çıkması halinde bu opsiyonun zorunlu satın alma maddesine dönüşeceği ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon 44 maçta 5 gol 2 asist ile oynayan genç oyuncunun Portekiz ekibiyle sözleşmesi 2030'da sona eriyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Metehan Sarıoğlu - Editör
#GALATASARAY

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Rodrigo Mora’nın yeni takımı belli oluyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA