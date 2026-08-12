Rodrigo Mora’nın yeni takımı belli oluyor

Serie A devi Roma'nın, Porto forması giyen Rodrigo Mora'yı kadrosuna katmaya yakın olduğu iddia edildi.

Sky Italia'da yer alan habere göre; İtalyan devinin 19 yaşındaki oyuncu için 7 milyon euro kiralama bedeli ödeyeceği kaydedildi.

Öte yandan 43 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan sözleşmede, Roma'nın Şampiyonlar Ligi'ne katılması ve genç oyuncunun belirli sayıda maça çıkması halinde bu opsiyonun zorunlu satın alma maddesine dönüşeceği ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon 44 maçta 5 gol 2 asist ile oynayan genç oyuncunun Portekiz ekibiyle sözleşmesi 2030'da sona eriyor.

Haber Girişi Metehan Sarıoğlu - Editör