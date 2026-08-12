Sağda yeni hedef Cho!

Golcü transferinde hedefine ulaşan Beşiktaş, rotasını tamamen sağ kanat bölgesine çevirirken Fransız basınından yeni bir iddia gündeme geldi. L'Equipe'in haberine göre; siyah beyazlılar, Nice forması giyen Mohamed-Ali Cho için 15 milyon Euro'luk resmi teklif yaptı. Monaco'nun da listesinde olan 22 yaşındaki kanat oyuncusunu Beşiktaş'ın ciddi şekilde istediği belirtildi. Geçtiğimiz sezon Nice'te toplam 37 maça çıktı ve 5 gol, 5 asistle oynayan Mohamed-Ali Cho'nun güncel piyasa değeri 15 milyon Euro. Oyuncunun kulübüyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

RAKİBİ BELLİ OLDU

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Çekya ekibi Hradec Kralove'yi elemesi durumunda eşleşeceği rakibi belli oldu. Siyah-beyazlılar yarın tur atlarsa playoff'ta Litvanya ekibi Kauno Zalgiris ile karşılaşacak. Zalgiris, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'e 5-0 ve 2-1'lik sonuçlarla mağlup oldu. İki maç sonunda toplamda 7-1'lik sonuçla eşleşmeyi kaybetti ve yoluna Avrupa Ligi play-off turunda devam edecek.