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Giriş Tarihi: 12.08.2026

‘Salah’ın geleceği asla düşünülmezdi’

‘Salah’ın geleceği asla düşünülmezdi’
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Galatasaray'da Lucas Torreira, GSYİAD Talks'a konuk oldu. Dikkat çeken açıklamalarda bulunan Uruguaylı orta saha şu ifadeleri kullandı: "Türk futbolu gelişiyor. Salah gibi yıllar önce asla buraya geleceğini düşünmediğimiz futbolcular geliyor. Birçok zorlukla mücadele ettiğim bir sezonda, F.Bahçe'ye karşı attığım gol sonrasında babamla sarılmamı, asla unutabileceğimi sanmıyorum. Bir gün benim de burada maceram sona erecek. Ama Galatasaray'ın parçası olmaktan vazgeçmeyeceğim. Onlar da vazgeçmiyorlar..." Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#GALATASARAY #LUCAS TORREİRA #SALAH

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‘Salah’ın geleceği asla düşünülmezdi’
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