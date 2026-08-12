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Giriş Tarihi: 12.08.2026 18:49 Son Güncelleme: 12.08.2026 18:55

SON DAKİKA | Fenerbahçe, Romelu Lukaku'yu resmen açıkladı! İşte İstanbul'a geliş saati...

Fenerbahçe, Belçikalı golcü Romelu Lukaku'nun transferini resmen duyurdu. Yıldız futbolcunnu İstanbul'a geleceği saat de belli oldu...

SON DAKİKA | Fenerbahçe, Romelu Lukaku’yu resmen açıkladı! İşte İstanbul’a geliş saati...
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kulübün resmi kanallarından Romelu Lukaku transferini resmen duyurdu.

Sarı-lacivertliler, Belçikalı yıldızla 1+1 yıllık sözleşme yapıldığını ifade etti.

İSTANBUL'A GELİYOR

33 yaşındaki futbolcunun bugün akşam saatlerinde 23:00'da olması bekleniyor.

Napoli forması altında geçirdiği iki sezonda 45 maça çıkan Lukaku; 15 gol, 11 asistlik performans sergiledi.

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DÜNYA KUPASI'NDA SAHNE ALDI

2026 Dünya Kupası'nda Belçika Milli Takımı'nda 6 maçta 236 dakika şans bulan yıldız oyuncu 3 gol, 1 asist üretti.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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SON DAKİKA | Fenerbahçe, Romelu Lukaku'yu resmen açıkladı! İşte İstanbul'a geliş saati...
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