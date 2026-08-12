SON DAKİKA | Fenerbahçe, Romelu Lukaku’yu resmen açıkladı! İşte İstanbul’a geliş saati...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kulübün resmi kanallarından Romelu Lukaku transferini resmen duyurdu.
Sarı-lacivertliler, Belçikalı yıldızla 1+1 yıllık sözleşme yapıldığını ifade etti.
İSTANBUL'A GELİYOR
33 yaşındaki futbolcunun bugün akşam saatlerinde 23:00'da olması bekleniyor.
Napoli forması altında geçirdiği iki sezonda 45 maça çıkan Lukaku; 15 gol, 11 asistlik performans sergiledi.
DÜNYA KUPASI'NDA SAHNE ALDI
2026 Dünya Kupası'nda Belçika Milli Takımı'nda 6 maçta 236 dakika şans bulan yıldız oyuncu 3 gol, 1 asist üretti.