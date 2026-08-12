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Giriş Tarihi: 12.08.2026

Süper final zamanı: PSG-Aston Villa

Süper final zamanı: PSG-Aston Villa
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51. UEFA Süper Kupa'sı bugün sahibini buluyor. Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Paris Saint- Germain ile Avrupa Ligi'ni müzesine götüren Aston Villa karşı karşıya gelecek. Salzburg'da oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak ve TRT1'den ekranlara gelecek. Mücadeleyi ABD'ye girişine izin verilmediği için 2026 Dünya Kupası'nda görev alamayan Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan yönetecek. Bu arada Süper Kupa tarihinin en başarılı takımı ise 6 şampiyonlukla Real Madrid. İspanyol ekibini 5'er kupayla Barcelona ve Milan, 4 kupayla Liverpool ve 3 kupayla Atletico Madrid takip ediyor. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#ASTON VİLLA #PSG

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Süper final zamanı: PSG-Aston Villa
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