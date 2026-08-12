Trabzonspor Süper Lig’in 17 kulübünü ikiye katladı!

Bordo-mavililer, oyuncu satışlarından elde ettiği rekor bonservis geliriyle, ligdeki diğer 17 takımın toplam kazancını ikiye katlayarak eşine az rastlanır bir finansal başarıya imza attı.

Trabzonspor bu sezon kasasına tam 62.8 milyon Euro bonservis geliri koydu.

Buna karşılık, Süper Lig'de mücadele eden ve aralarında ezeli rakiplerin de bulunduğu diğer 17 kulübün toplam futbolcu satış geliri yalnızca 27.9 milyon Euro'da kaldı.

Süper Lig'de bu sezon gerçekleşen toplam bonservis kazanımı 90.7 milyon Euro oldu.

Trabzonspor, kalan 17 kulübün toplamının iki katından bile daha fazla (62.8 Milyon Euro) gelir elde etmeyi başardı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör