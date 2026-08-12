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Giriş Tarihi: 12.08.2026 10:01

Trabzonspor Süper Lig’in 17 kulübünü ikiye katladı!

Trabzonspor, oyuncu satışlarından rekor gelir elde etti. Bordo-mavili takım, diğer 17 kulübü satışlarda ikiye katladı. İşte detaylar...

Trabzonspor Süper Lig’in 17 kulübünü ikiye katladı!
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Bordo-mavililer, oyuncu satışlarından elde ettiği rekor bonservis geliriyle, ligdeki diğer 17 takımın toplam kazancını ikiye katlayarak eşine az rastlanır bir finansal başarıya imza attı.

Trabzonspor bu sezon kasasına tam 62.8 milyon Euro bonservis geliri koydu.

Buna karşılık, Süper Lig'de mücadele eden ve aralarında ezeli rakiplerin de bulunduğu diğer 17 kulübün toplam futbolcu satış geliri yalnızca 27.9 milyon Euro'da kaldı.

Süper Lig'de bu sezon gerçekleşen toplam bonservis kazanımı 90.7 milyon Euro oldu.

Trabzonspor, kalan 17 kulübün toplamının iki katından bile daha fazla (62.8 Milyon Euro) gelir elde etmeyi başardı.

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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#SÜPER LİG #TRABZONSPOR #BORDO

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Trabzonspor Süper Lig’in 17 kulübünü ikiye katladı!
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